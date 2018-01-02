Pervezhan Gümrük Kapısı yeniden açıldı

İran ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki Pervezhan Gümrük Kapısı Basın Sorumlusu Aram Sayehan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran'ın, sınır kapısının eskisi gibi ticari ve insani geçişlere tekrar açılacağına ilişkin kendilerini bilgilendirmesinden kısa bir süre sonra sınır kapısının açıldığını, geçişlerin normale döndüğünü söyledi.

Erbil'in Hacı Omeran ve Süleymaniye vilayetindeki Seyranbend Gümrük Kapıları'nın ise henüz açılmadığı belirtildi.

İran, Bağdat'ın talebi üzerine IKBY'ye açılan 4 sınır kapısından 3'ünü 15 Ekim tarihinde hem ticari hem de insani geçişlere kapatmıştı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin danışmanı İhsan eş-Şammari, dün yaptığı açıklamada, IKBY'nin Türkiye ve İran'la olan sınır kapılarının kontrolünün merkezi yönetime teslim edilmesi kararı alındığını bildirmişti.

Irak merkezi hükümeti , IKBY'nin 25 Eylül tarihinde gayrimeşru referandumu düzenlemesinden sonra sınır ve havalimanlarının kendilerine teslim edilmesi karar almıştı.