Prensin babası açlık grevinde

Suudi Kraliyet Ailesi'nin reformcu kişilerinden olarak bilinen ve ülkenin en zengin ismi Prens El Velid bin Talal'in babası Prens Talal
bin Abdülaziz'in, ülkedeki tutuklama operasyonlarını protesto için 10 Kasım'dan beri açlık grevinde olduğu belirtildi. Kral Selman
'ın üvey kardeşi olan 86 yaşındaki Prens Talal'in, bir ay içinde 10 kilo kaybettiği ve şu sıralar Kral Faysal Hastanesi'nde tedavi altında tutulduğu kaydedildi. Veliaht Prens
Muhammed, yolsuzluk operasyonu adı altında aralarında Prens Talal'in oğlunun da bulunduğu yüzlerce prens, işadamı ve eski bakanı tutuklamıştı.