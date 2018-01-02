Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Prensin babası açlık grevinde

Prensin babası açlık grevinde

Giriş Tarihi: 2.1.2018
Prensin babası açlık grevinde
Suudi Kraliyet Ailesi'nin reformcu kişilerinden olarak bilinen ve ülkenin en zengin ismi Prens El Velid bin Talal'in babası bin Abdülaziz'in, ülkedeki tutuklama operasyonlarını protesto için 10 Kasım'dan beri açlık grevinde olduğu belirtildi. 'ın üvey kardeşi olan 86 yaşındaki Prens Talal'in, bir ay içinde 10 kilo kaybettiği ve şu sıralar Kral Faysal Hastanesi'nde tedavi altında tutulduğu kaydedildi. Muhammed, yolsuzluk operasyonu adı altında aralarında Prens Talal'in oğlunun da bulunduğu yüzlerce prens, işadamı ve eski bakanı tutuklamıştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Prensin babası açlık grevinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN