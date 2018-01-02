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’nin umudu Türk hastaneleri

Giriş Tarihi: 2.1.2018
Somali’nin umudu Türk hastaneleri
'nin başkenti Mogadişu'daki Türk hastaneleri sahip olduğu gelişmiş tıbbi ekipmanlar ve modern cihazların yanı sıra büyüklüğü ve hasta kapasitesi ile Somali halkının umudu oldu. Afrika Boynuzu'nun en büyük ve en modern sağlık kurumu " Hastanesi", açıldığı 2013'ten beri Somali halkına çok düşük ücretler karşılığında hizmet sunuyor. Somali ve Çocuk Hastanesi müdürü, ülkedeki sağlık hizmetlerinin yetersizliğinden dolayı çocukların salgın hastaların hedefi haline geldiğini ve Türkiye'nin inşa ettiği hastanenin, çocuklara ve annelere umut olduğunu dile getirdi.
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Somali’nin umudu Türk hastaneleri
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