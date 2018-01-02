Somali’nin umudu Türk hastaneleri

Somali
'nin başkenti Mogadişu'daki Türk hastaneleri sahip olduğu gelişmiş tıbbi ekipmanlar ve modern cihazların yanı sıra büyüklüğü ve hasta kapasitesi ile Somali halkının umudu oldu. Afrika Boynuzu'nun en büyük ve en modern sağlık kurumu "Recep Tayyip Erdoğan
Hastanesi", açıldığı 2013'ten beri Somali halkına çok düşük ücretler karşılığında hizmet sunuyor. Somali Kadın Doğum
ve Çocuk Hastanesi müdürü, ülkedeki sağlık hizmetlerinin yetersizliğinden dolayı çocukların salgın hastaların hedefi haline geldiğini ve Türkiye'nin inşa ettiği hastanenin, çocuklara ve annelere umut olduğunu dile getirdi.