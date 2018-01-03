Donald Trump'tan İranla ilgili bir açıklama daha!

İran'da devam eden protesto gösterilerine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama daha geldi. Trump yaptığı açıklamada, "İran halkı uygun zamanda ABD'den büyük destek görecek" ifadesini kullandı.

Trump geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ise "İran Obama yönetiminin kendileriyle yaptığı berbat anlaşmaya rağmen her seviyede başarısız oluyor. Mükemmel İran halkı yıllardır baskı altında bulunuyor. (Onlar) yiyecek ve özgürlüğe açlar. İnsan haklarıyla birlikte, İran'ın varlığı yağmalanıyor. Değişimin Zamanı" ifadesini kullanmıştı.

ÇAVUŞOĞLU: İKİ ÜLKE DESTEK VERİYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İran'da devam eden protesto gösterilerine ilişkin yaptığı açıklamada gösterilere destek veren 2 ülke olduğunu ifade etmişti. Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"İran yönetimi, 'Biz, barışçıl gösterilere itibar etmiyoruz, varsa sorun çözeriz. Sabırlı davranıyoruz. Devletin demir yumruğunu da göstermiyoruz' diyorlar. İlginç bir durum. Arkasında başka güçler olduğu söyleniyor. Ama deliller net şekilde ortaya çıkmadan bir şey söylemek zor. Yönlendirme mi var iyi değerlendirmek lazım. Bu sürece destek veren iki kişi var. Birisi Netenyahu, diğeri Trump. Başka ülkelerden bu gösterilere destek veren açıklamalar görmedim. İran'ın iç işleridir ama İran'ın istikrarı komşuları için önemlidir. Dışarıdan bu tür müdahalelere karşıyız. Rejimi seversiniz sevmezsiniz ama yönetimler seçimle iş başına gelir. Seçimlerden sonra demokratik olup olmadığı konusunda itirazlar gelmiyor. Bir yönetim değişecekse bir sonraki seçimde İran halkı değiştirebilir" şeklinde konuştu.