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Güney ile arasındaki iletişim hattı açıldı

Birleşmiş Milletler (), ile arasındaki iletişim hattının yaklaşık iki yılın ardından yeniden açılmasını memnuniyetle karşıladı. BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, yaptığı açıklamada, "Koreler arası diyaloğun her zaman pozitif bir gelişme" olduğunu ifade etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2018 23:11 Güncelleme Tarihi: 3.1.2018 23:11
Güney ile Kuzey Kore arasındaki iletişim hattı açıldı

Haq, 'nin, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırıldığını görme konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü ve "iyileştirilmiş diplomatik girişimlerin" bu hedefe ulaşmaya yardımcı olmasını umduğunu dile getirdi.

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ile arasındaki iletişim hattı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un talimatıyla, bugün, yaklaşık iki yılın ardından ilk kez yeniden açılmış, Güney Kore, yerel saatle 15.30'da Kuzey Kore'den bir çağrı aldıklarını doğrulamıştı.

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Güney Kore, 2016'da, Kuzey Kore'nin uzun menzilli füze denemesinin ardından Pyongyang'ın sınır şehri Kaesong'daki ortak sanayi bölgesindeki çalışmaları sonlandırmıştı. Kuzey Kore, Güney'in bu kararını "savaş ilanı" olarak gördüğünü duyurmuş ve Kuzey ile Güney arasındaki iletişim hattını kesmişti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, kasım ayında, Pyongyang yönetimine iki ülke arasındaki sınırda kazara meydana gelebilecek askeri çatışmaları önlemek için acil durum hatlarının yeniden kurulması çağrısında bulunmuştu.

Diğer yandan, Kuzey Kore lideri Kim yeni yıl konuşmasında, Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatlarına heyet gönderilebileceğini belirterek bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını ifade etmişti.

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Güney ile Kuzey Kore arasındaki iletişim hattı açıldı
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