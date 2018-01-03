İran'da 3 istihbaratçı öldürüldü

Mehr Haber Ajansı'na göre, Devrim muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Piranşehr kenti kırsalında "devrim karşıtlarıyla" çıkan çatışmada istihbarat birimine bağlı 3 kişinin hayatını kaybettiği ifadelerine yer verildi.

İranlı yetkililer, ülkenin batı sınır bölgesinde faaliyet gösteren bazı terörist ve silahlı gruplar için "devrim karşıtı" nitelemesi kullanıyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU AÇIKLADI: İRAN'DAKİ OLAYLARA İKİ LİDER DESTEK VERİYOR

GEZİ PROVOKASYONU ŞİMDİ İRAN’DA SAHNEDE

İŞTE MADDE MADDE İRAN 'GEZİ'Sİ