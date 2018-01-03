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'da 3 istihbaratçı öldürüldü

-Irak sınır bölgesindeki çatışmada İran istihbarat teşkilatına mensup 3 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2018 21:21 Güncelleme Tarihi: 3.1.2018 23:00
İran'da 3 istihbaratçı öldürüldü

Mehr Haber Ajansı'na göre, Devrim muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Pşehr kenti kırsalında "devrim karşıtlarıyla" çıkan çatışmada istihbarat birimine bağlı 3 kişinin hayatını kaybettiği ifadelerine yer verildi.

İranlı yetkililer, ülkenin batı sınır bölgesinde faaliyet gösteren bazı terörist ve silahlı gruplar için "devrim karşıtı" nitelemesi kullanıyor.

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İran'da 3 istihbaratçı öldürüldü
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