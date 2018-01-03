ITC sorumlusu Kerkük’te öldürüldü

IRAK Türkmen Cephesi (ITC) askeri bölge sorumlusu Alaattin Abdulmaksud'un Kerkük'te uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil yaptığı açıklamada, "Alaattin Abdulmaksud, faili meçhul silahlı saldırıda öldürüldü. Olayın terör saldırısı olduğunu tahmin ediyoruz. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırganlar bir araçtan otomatik silahlarla ateş açıp kaçmışlar" dedi. Abdumaksud'un cenazesi Kerkük Devlet Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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