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Müslümanlara hakaret eden e suç duyurusu

’da AfD’nin Federal Meclis Grup Başkan Vekilliğini yapan Beatrix von Storch hakkında Müslümanlar hakkında ırkçı ve aşağılayıcı paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Köln Başsavcılığı, milletvekilinin “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçunu işlediği şüphesi taşıması durumunda soruşturmanın başlayabilmesi için milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılabileceğini bildirdi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2018 16:48 Güncelleme Tarihi: 3.1.2018 16:50
Müslümanlara hakaret eden Alman vekile suç duyurusu

Köln polisi, Müslümanlar hakkında ırkçı ve aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan AfD'nin ( için Alternatif) Federal Meclis Grup Başkan Vekilliğini de yapan Beatrix von Storch hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Köln polisi, Arapça ve başka dillerde yaptığı paylaşımlarda yılbaşı kutlamaları hakkında sosyal medya üzerinden bilgi vermişti. Von Storch ise polisin Arapça paylaşımına, "Bu ülkede neler oluyor? Neden Kuzey Ren Vestfalya polisi resmi sayfası Arapça tweet atıyor? Müslümanların gönlünü almak için mi?" şeklinde mesaj atmıştı. Bu paylaşımdan sonra von Storch'un hesabına erişimi Twitter tarafından 12 saat engellendi. Daha sonra aynı mesajı Facebook sayfasında da paylaşan ırkçı milletvekilinin mesajı Facebook tarafından da kaldırıldı.

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Müslümanlara hakaret eden Alman vekile suç duyurusu
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