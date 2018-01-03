Müslümanlara hakaret eden Alman vekile suç duyurusu

Köln polisi, Müslümanlar hakkında ırkçı ve aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan ırkçı parti AfD'nin (Almanya için Alternatif) Federal Meclis Grup Başkan Vekilliğini de yapan Beatrix von Storch hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Köln polisi, Arapça ve başka dillerde yaptığı paylaşımlarda yılbaşı kutlamaları hakkında sosyal medya üzerinden bilgi vermişti. Von Storch ise polisin Arapça paylaşımına, "Bu ülkede neler oluyor? Neden Kuzey Ren Vestfalya polisi resmi sayfası Arapça tweet atıyor? Müslümanların gönlünü almak için mi?" şeklinde mesaj atmıştı. Bu paylaşımdan sonra von Storch'un hesabına erişimi Twitter tarafından 12 saat engellendi. Daha sonra aynı mesajı Facebook sayfasında da paylaşan ırkçı milletvekilinin mesajı Facebook tarafından da kaldırıldı.