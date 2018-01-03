Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Peru'da otobüs uçuruma devrildi: 25 ölü

'da otobüs uçuruma devrildi: 25 ölü

'nun başkenti yakınında bir kamyonetle çarpışmasının ardından uçuruma devrilen otobüsteki yolculardan en az 25'i hayatını kaybetti

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2018 03:05
Peru'da otobüs uçuruma devrildi: 25 ölü

Yerel basındaki haberlere göre, Huacho kentinden 'ya doğru giden ve 53 yolcusu bulunan otobüs, bir kamyonla çarpıştıktan sonra yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrildi.

Lima'nın 45 kilometre kuzeyindeki Pasamayo otoyolunda meydana gelen da, otobüsteki yolculardan en az 25'i öldü, 5'i yaralandı.

Otoyol Polisi basın sözcülerinden Albay Dino Escudero, yaptığı açıklamada, otoyolun "La Curva del Diablo" (Şeytan Virajı) mevkisinde yaşanan kazada ölü sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi.

Escudero, güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerinin bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Peru'da otobüs uçuruma devrildi: 25 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN