Son Dakika Haberi: İran'da on binler sokaklara indi...

İran'da geçen hafta perşembe gününden beri devam eden eylemlerin nereye evrileceği dünyanın gündeminde. En az 27 kişinin öldüğü söylenen protestolar ülkede büyük bir iç karışıklığa neden oluyor.

İran devlet televizyonu ise bu sabah on binlerce rejim destekçisinin hükümeti destekleyen gösterilerde bulunmak için çok sayıda kentte sokağa çıktığını duyurdu.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, dün yaptığı açıklamada, İran'ın düşmanlarının ülkede isyan ve karışıklık çıkardığını öne sürmüştü. İran çapında başlayan rejim destekçisi eylemler Hamaney açıklamalarından sonraki gün meydana geldi.

İran'da gösterilere katılım yükselerek devam ediyor

AB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Avrupa Birliği (AB) dış politika sorumlusu Federica Mogherini, İran'daki protestolara bağlı olarak, "insan hayatının kabul edilemez şekilde kaybedilmesi"ni kınadı ve "herkesin şiddetten kaçınması" çağrısında bulundu.

İRAN'DA DARBE Mİ PLANLANIYOR?