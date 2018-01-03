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Son Dakika Haberi: 'da on binler sokaklara indi...

’da, ABD’nin tam destek verdiği sokak gösterileri tehlikeli bir noktaya geldi. İran yönetimi batılı ajanlara dikkat çekerken Beyaz Saray bu iddiaları reddetti. İran devlet televizyonu, bu sabah on binlerce rejim destekçisi kişinin İran genelindeki birçok kentte gösteriye başladığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 3.1.2018 10:21 Güncelleme Tarihi: 3.1.2018 11:25
Son Dakika Haberi: İran'da on binler sokaklara indi...

'da geçen hafta perşembe gününden beri devam eden eylemlerin nereye evrileceği dünyanın gündeminde. En az 27 kişinin öldüğü söylenen protestolar ülkede büyük bir iç karışıklığa neden oluyor.

İran devlet televizyonu ise bu sabah on binlerce rejim destekçisinin hükümeti destekleyen gösterilerde bulunmak için çok sayıda kentte sokağa çıktığını duyurdu.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, dün yaptığı açıklamada, İran'ın düşmanlarının ülkede isyan ve karışıklık çıkardığını öne sürmüştü. İran çapında başlayan rejim destekçisi eylemler Hamaney açıklamalarından sonraki gün meydana geldi.

İran'da gösterilere katılım yükselerek devam ediyor

AB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Avrupa Birliği (AB) dış politika sorumlusu Federica Mogherini, İran'daki protestolara bağlı olarak, "insan hayatının kabul edilemez şekilde kaybedilmesi"ni kınadı ve "herkesin şiddetten kaçınması" çağrısında bulundu.

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Son Dakika Haberi: İran'da on binler sokaklara indi...
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