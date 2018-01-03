Tacizciler için süre doldu

Dünya sinemasını kalbi Hollywood, taciz skandallarının ardından bu kez ünlü isimlerin önderliğindeki cinsel tacizle mücadele kampanyasıyla çalkalanıyor. Aralarında Reese Witherspoon, Cate Blanchett, Eva Longoria, Natalie Portman, Emma Stone gibi dünyaca ünlü kadın yıldızların da olduğu 300'den fazla kadın oyuncu, yönetmen ve yazar, film endüstrisi ve diğer sektörlerdeki sistematik cinsel tacizle mücadele için kampanya düzenledi. ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times'a tam sayfa verilen "Time's Up" (Süre Doldu) isimli kampanya aracılığıyla taciz mağdurlarına seslenildi. Taciz skandallarının ardından doğan #metoo hareketine eş zamanlı olarak başlatılan kampanya, işyerlerinde cinsel istismara maruz kalan kadın ve erkeklere yasal destek sağlamayı hedefliyor. Proje, öncelikle kendini savunmak için yeterli kaynağı bulunmayan kurbanlara yardım edilmesini öngörüyor. Tacizlerin, tacizcilerin kendi davranışlarının bedelini ödemediği için sürdüğünün kaydeden kampanya için 13 milyon dolar bağış toplandı. Projenin gerçekleştirilebilmesi için 15 milyon dolara ulaşılması hedefleniyor.

BALE MÜDÜRÜNDEN TACİZ İSTİFASI

Hakkında sözlü, fiziksel ve cinsel taciz iddiaları olan New York Şehir Balesi Genel Müdürü Peter Martins istifa etti. Amerikan basınında çıkan haberlere göre, New York Şehir Balesi'nin 30 yıldan uzun süredir yöneticiliğini yapan Martins istifa mektubunda "Görevimi kötüye kullandığım iddialarını reddettim ve reddetmeye devam ediyorum" dedi. İsimsiz gönderilen bir mektupta kendisine yönelik çeşitli suçlamalar yöneltilmesi üzerine, Martins hakkında soruşturma başlatılmıştı.

ALTIN KÜRE 'DE SİYAHA BÜRÜNECEKLER

"Time's Up", "cinsiyete dayalı ücret adaletsizliğinin ortadan kaldırılması ve kadınlara kamuyla ilgili tüm kurumlarda daha fazla yer ayrılması' çağrısı da yapıyor. Kampanyanın sosyal medya platformlarında yayımlanan Birlik Mektubu'nda, "Erkek egemen işyerlerindeki kadının kendini kabul ettirme, kademe yükseltme, basitçe duyulma ve tanınma zorluğu sona ermeli. Akıl ermez tekelin süresi doldu" ifadeleri yer alıyor. Öte yandan, kampanya organizatörleri, bu yılki Altın Küre Ödül Töreni'nde kırmızı halıda yürüyecek kadınlara cinsel tacize karşı farkındalık yaratmak için siyah elbise giymesi çağrısında bulundu. Ünlü aktris Eva Longoria, "Bu birliktelik zamanı, moda zamanı değil" diyerek kadınlardan destek istedi.