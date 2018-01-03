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Trump'tan Kim'e " butonu" yanıtı

Başkanı , masasında artık nükleer bir silah düğmesinin olduğunu dile getiren lideri Kim Jong-un'a, "Kim Jong-un ' butonunun her zaman masasında olduğunu' açıklamış. Ona, tükenmiş ve açlık çeken rejiminden biri benim de nükleer silah butonumun olduğunu söylesin! Ancak bu, onunkinden çok daha büyük ve güçlü bir buton ve bu çalışıyor." sözleriyle yanıt verdi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2018 06:21 Güncelleme Tarihi: 3.1.2018 07:02
Trump'tan Kim'e nükleer silah butonu yanıtı

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada lideri Kim'i hedef aldı.

Açıklamasında Trump, "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ' butonunun her zaman masasında olduğunu' açıklamış. Ona, tükenmiş ve açlık çeken rejiminden biri benim de nükleer silah butonumun olduğunu söylesin! Ancak bu, onunkinden çok daha büyük ve güçlü bir buton ve bu çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Kim Jong Un: Nükleer silahları ateşleme düğmesi masamda

KİM'DEN "NÜKLEER BUTON" TEHDİDİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, konuşmasında ülkesinin nükleer ve füze programlarından vazgeçmeyeceğini belirterek, "nükleer silah butonunun" daima masasında olduğunu söylemişti.

'nin ulusal haber ajansı Yonhap'ın haberine göre Kim, devlet televizyonunda yaptığı yeni yıl konuşmasında, ana karasının Kuzey Kore'nin nükleer vuruş menzilinde olduğunu iddia etmişti.

ABD Başkanı Trump, 20 Kasım 2017'de Kuzey Kore'yi "teröre destek veren devlet" olarak tanıyacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından ABD, 21 Kasım'da ülkenin ticaret faaliyetlerini kısıtlamak için bir kişi, 13 şirket ve 20 gemi hakkında yaptırım kararı almıştı.

Kuzey Kore, ABD'nin "teröre destek veren ülkeler" listesinde , Sudan ve 'nin ardından 4'üncü sırada yer alıyor. Söz konusu listeye 2'nci kez eklenen ülke, George W. Bush tarafından 2008'de çıkarılmadan önce 20 yıl listede kalmıştı.

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Trump'tan Kim'e "nükleer silah butonu" yanıtı
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