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ABD beş şirketini daha yaptırım listesine ekledi

ABD 'ndan yapılan açıklamada, ’da "yasadışı balistik füze programıyla bağlantılı olduğu" ileri sürülen beş şirketin daha yaptırım listesine alındığı açıklandı ve "Göstericiler unutulmayacak" denildi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2018 17:44
ABD beş İran şirketini daha yaptırım listesine ekledi

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, " ekonomik şartları iyileştirmeye daha fazla, yasak silahlara daha az para harcamalı" dedi. Açıklamada ülkedeki gösterilere de atıfta bulunan Mnuchin "Göstericiler unutulmayacak" dedi.

ABD 'nın Yabancı Varlıklar Kontol Dairesi Shahid Bakeri Sanayi Gurubu'na ait beş teknoloji, üretim, motor yan sanayi ve araştırma şirketini yaptırım listesine ekledi. Mnuchin yaptığı açıklamada, "Bu yaptırımlar İran'ın İran halkının ekonomik refahından daha fazla önemsediği balistik füze programına dahil olan kilit şirketleri hedef alıyor" dedi.

Yaptırım kararı İran'da ekonomik refahı protesto eden göstericilerle başlayan ve sonrasında hükümet karşıtı gösterilere dönüşen, ondan fazla insanın hayatını kaybettiği olayların ardından geldi.

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ABD beş İran şirketini daha yaptırım listesine ekledi
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