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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'nda resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'nın başkenti Paris'teki 'nda resmi törenle karşılandı.

Giriş Tarihi: 5.1.2018 15:37 Güncelleme Tarihi: 5.1.2018 16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elysee Sarayı'nda resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daveti üzerine resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkent Paris'te resmi törenle karşılandı.

Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle karşıladı

İki liderin görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilerleyen saatlerde Fransız iş dünyası temsilcileriyle de görüşecek. Bu görüşmeler sonrasında ise Cumhurbaşkanı'nın Büyükelçilik binasına geçerek bazı kabuller yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransız basınına konuştu

Erdoğan Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa ziyaretinin detayları...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elysee Sarayı'nda resmi törenle karşılandı
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