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, ’da yaşamı durdurdu

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Giriş Tarihi: 5.1.2018
Eleanor, Avrupa’da yaşamı durdurdu
'da aralık ayından bu yana etkili olan dördüncü şiddetli fırtına olan , 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, birçok ülkede hayatı felç etti. 'ın bazı bölgelerinde hızı saatte 160 kilometreye kadar ulaşan fırtına, İrlanda'da 27 bin haneye elektrik verilememesine neden oldu. Geçen hafta yönünü Fransa, Belçika ve Hollanda'ya çeviren Eleanor nedeniyle, Fransa'da dördü ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı. Başkent Paris'teki Charles de Gaulle Havaalanı'nda uçuşların yüzde 60'ı ertelenirken, çeşitli bölgelerdeki tren seferleri de kesintiye uğradı. Atlantik kıyısında beklenen yoğun sel nedeniyle Fransa'nın kuzeyindeki yaklaşık 200 bin eve de elektrik verilemedi. İsviçre'nin Bern kentine bağlı Lenk bölgesinde ise tren kuvvetli rüzgar nedeniyle raydan çıkıp yan yattı. Belçika ve 'nın bazı bölgelerinde de fırtına nedeniyle ikinci en yüksek alarm seviyesi olan "turuncu" alarm verildi. uzmanları, fırtınanın Fransa'nın Korsika Adası'na doğru ilerlediğini ve rüzgarın hızının saatte 200 kilometreye kadar ulaşabileceği uyarısını yaptı.
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Eleanor, Avrupa’da yaşamı durdurdu
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