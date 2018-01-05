Son Dakika Haberi: Yemen’den Suudi Arabistan’a füze fırlatıldı

Yemen ve Suudi Arabistan arasında gerginliği arttıracak yine bir füze saldırısı gerçekleştirildi. Suudi Arabistan, Yemen'den gelen bir balistik füzeyi havada engellediğini açıkladı.

DAHA ÖNCEDE BALİSTİK FÜZE FIRLATMIŞLARDI

Yemen'de savaşan İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a 4 Kasım'da balistik füze fırlatmıştı. Yemen'den atılan füzeye Suudi füze savunma sistemi müdahale etmiş ve füze başkent Riyad'da bulunan Kral Halid Havaalanı yakınlarında boş bir araziye düşmüştü. Olayda ölen veya yaralanan olmamıştı. Aralık ayında da Husiler, Riyad'a füze fırlatmış ve Kral Salman'ın sarayını hedef aldıklarını duyurmuştu. Suudiler ise balistik füzeyi havada imha ettiklerini açıklamıştı.