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Zehirlenmekten korkup burger yiyor

Giriş Tarihi: 5.1.2018
Zehirlenmekten korkup burger yiyor
ABD Başkanı Donald 'ın 'daki ilk yılını anlatan ve 9 Ocak'ta piyasaya çıkacak olan gazeteci Michael Wolff imzalı "Gazap ve Öfke: Trump'ın Beyaz Saray'ında Yaşananlar" adlı kitabın bazı bölümleri ABD basınında yayınlandı. Kitabında Trump'ın uzun süredir zehirlenmekten korktuğunu ve bunun da yemek tercihlerine yansıdığını öne süren Wolff, "Fast food yemeyi sevmesinin nedenlerinden biri kimsenin onun geldiğini bilmemesi ve yemeğin önceden hazırlanması" dedi. Kitaptaki iddialardan diğeri Trump'ın eski başstratejisti 'ın, Donald Trump Jr'ın bir grup Rus ile görüşmesini ihanet olarak tanımlaması oldu. Trump bu iddiaya "Steve Bannon'ın benimle veya başkanlıkla hiçbir alakası yok. Kovulduğunda sadece işini değil, aklını da yitirmişti" dedi.

TELEFONLARI YASAKLADI
Trump'ın Beyaz Saray görevlilerine çalışma saatleri içerisinde kişisel cep telefonu kullanmayı yasakladığı ileri sürüldü.
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