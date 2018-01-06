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’den taşeron ve itirafı

Taşeron ile ilgili hükümetinin gerçekleştirdiği devrim niteliğindeki düzenlemeyi ve e enflasyon oranının üzerinde yapılan zammı günlerdir ağır bir dille eleştiren ve haksızlık yapıldığını iddia eden 'nin, Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı  Aykut Erdoğdu'dan itiraf gibi bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 6.1.2018 14:55
CHP’den taşeron ve asgari ücret itirafı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin () ekonomi kurmayları, 'da ekonomi muhabirleri ile bir araya geldi.

CHP'DEN TAŞERON VE ASGARİ ÜCRET İTİRAFI

Toplantıya CHP'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Taşerona bugün kadro verildiyse CHP'nin o seçim öncesi başlattığı ve o seçimle birlikte yükselttiği politikalar sonucudur. Asgari ücretin bugünkü seviyesine gelmesi de o günkü politikaların sonucudur." ifadelerini kullandı. Erdoğdu, bu sözleri ile asgari ücrete beklentilerin üzerinde yapılan yüzde 14,2'lik zam oranını sahiplenmeye çalışırken, taşeron düzenlemesinin büyüklüğünü de itiraf etmiş oldu.

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Taşeron ile ilgili hükümetinin gerçekleştirdiği devrim niteliğindeki düzenlemeyi ve e enflasyon oranının üzerinde yapılan zammı günlerdir ağır bir dille eleştiren ve haksızlık yapıldığını iddia eden CHP'de, Aykut Erdoğdu'nun bu itirafları akıllara CHP Grup Başkanvekili 'ın "Hükümet dünyanın en doğru işini yapsa bile yanında olmayacağız" sözlerini getirdi.

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CHP’den taşeron ve asgari ücret itirafı
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