Sevakin, Mısır'ın uykularını kaçırdı

Sudan ile Mısır arasındaki gerginlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay Hartum'u ziyaret etmesinin ardından yeniden tırmandı.

SUDAN, "MISIR'IN PARMAĞI VAR" DEMİŞTİ

Geçen yıl Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir, ülkesinin Darfur gibi çatışma bölgelerinde orduya karşı savaşan muhaliflerin Mısır'ın istihbarat servisleri tarafından desteklendiği suçlamasında bulunmuştu.

SEVAKİN ADASI TÜRKİYE'YE TAHSİS EDİLİNCE...

Erdoğan'ın aralık sonunda Sudan'a yaptığı ziyaretin en dikkat çekici yanı ise Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilmiş, ama sonra terkedilmiş olan liman kenti Sevakin'di. Erdoğan ile Beşir, Kızıldeniz'de Mısır kıyılarına yakın Sevakin Adası'nın Türkiye'ye tahsis edilerek aslına uygun yeniden inşa edilmesiyle ilgili anlaşma imzaladı.

Ardından Mısır, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Hedasi (Nahda) isimli devasa barajla ilgili sorunu müzakere eden ülkeler grubundan Sudan'ın çıkarılmasını talep etti..

SUDAN, KAHİRE BÜYÜKELÇİSİ'Nİ GERİ ÇAĞIRDI

Son olarak Sudan, Kahire Büyükelçisi Abdül Mahmud Abdül Halim'i görüş alışverişinde bulunmak için Hartum'a geri çağırdı. ?Sudan Dışişleri, kararın gerekçesini açıklamadı. Büyükelçinin Hartum'da ne kadar kalacağı da bilinmiyor.

MISIR: GEREKLİ KARŞILIK İÇİN DEĞERLENDİRME YAPIYORUZ

Mısır Dışişleri ise Sudan'ın kararına saygı gösterdiğini, gerekli karşılık için gelişmeleri değerlendirdiğini söyledi.

"ERDOĞAN'IN SUDAN'A GİTTİĞİ TARİHTE KATAR GENELKURMAY BAŞKANI DA ORADAYDI"

Katar Genelkurmay Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı tarihte Hartum'u ziyaret etmiş olması da Mısır medyasında, 'Kahire'ye karşı komploya kanıt' olarak gösterildi.

GERGİNLİK KONUSU ÇOK

Mısır-Sudan ilişkileri, zengin maden yatakları bulunan sınır bölgesi Halayeb ve Şalatin'in statüsü ile Nil Nehri'nin su hakları konusundaki tartışmalar nedeniyle zaten bir süredir gergin. Sudan geçen yıl Sisi'yi içişlerine karışmakla suçlamış ve Mısır'dan tarım ürünleri ithalatını yasaklamıştı.

Bugün Mısır devlet televizyonunda cuma namazı canlı yayınının ilk kez statüsü tartışmalı Halayeb'deki El Tavba Camii'nden verilmesi ve cuma hutbesini de bizzat Diyanet Bakanı Muhammed Muhtar Cuma'nın okuması da gerilim işaretleri arasındaydı.

SEVAKİN ANLAŞMASI

Diğer yandan 24 Aralık'ta imzalanan anlaşmayla Türkiye, Sevakin'i yeniden inşa etmeyi planlıyor. Kızıldeniz kıyılarındaki bu adaya yapılacak tersanede sivil ve askeri gemilere hizmet verilebileceği söyleniyor.

Sudan anlaşmanın tersane kısmına vurgu yaparken askeri işbirliğinin de yolunu açabileceğini söyledi. Erdoğan da Türkiye'ye belirli bir süre için Sevakin'de turistik bölge ve Kızıldeniz üzerinden Mekke'ye geçen hacılar için konaklama merkezi inşası izni verildiğini, Sevakin ve diğer alanlarda Türkiye'nin yapacağı projelerin toplam tutarının 650 milyon doları bulacağını açıkladı.

"KATAR-SOMALİ-SUDAN ARASINDA TÜRK ÜÇGENİ"

Türkiye, Katar'dan sonra 3 ay önce Somali'de de 50 milyon dolarlık bir askeri eğitim üssü açmıştı. Bu zincire yeni halka olarak Sudan'ın da eklenmesi, bazı kesimlerce Ankara'nın Afrika'nın bu bölgesinde ekonomik, siyasi ve askeri etkisini artırma çabalarının parçası olarak yorumlanıyor.