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'da rekor sıcaklık

Son yılların en sıcak kışının yaşandığı 'da sıcaklık rekor seviyede yükselerek 17,4 dereceye çıktı. Macaristan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ülkenin birçok noktasında hava sıcaklığının son 43 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 17,4 dereceye yükseldiği belirtildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.1.2018 21:10 Güncelleme Tarihi: 7.1.2018 01:40
Macaristan'da rekor sıcaklık

Bugüne kadar yapılan ölçümlerde en yüksek sıcaklık oranının 1975 yılında Sopron kentinde 16,7 derece olarak ölçüldüğünü bugün ise ülkenin Somogy bölgesinde sıcaklığın 17,4 derece olarak kaydedildiği bildirildi.

Gece sıcaklık rekorunun da kırıldığı belirtilen açıklamada, 1988 yılında Nagykanizsa kentinde 8,3 derece olarak ölçülen en yüksek sıcaklığın dün gece Kaposvar kentinde 9,9 derece olarak ölçüldüğü ifade edildi.

GEÇEN YIL 80 KİŞİ DONARAK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

'da geçen yıl hava sıcaklığı 8 Ocak gecesi Peşte bölgesinde eksi 28,1 dereceyi görerek 1985 yılında ölçülen eksi 26,5 derece soğuk rekorunu geçtiği bildirmişti.

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Macar Sosyal Forumu ise soğuk hava dolayısıyla Macaristan genelinde 80 kişinin donarak hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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Macaristan'da rekor sıcaklık
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