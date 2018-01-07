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Ortadoğunun en büyük Ortodoks katedrali 'de ibadete açıldı

Ortadoğunun en büyük Ortodoks katedrali, 'ın başkenti 'de ibadete açıldı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2018 09:03
Ortadoğunun en büyük Ortodoks katedrali Kahire'de ibadete açıldı

Ortadoğunun en büyük Ortodoks katedrali, 'ın başkenti 'de ibadete açıldı.

Mısır devlet televizyonunda yayınlanan habere göre, "Mesih'in Doğuşu" adını taşıyan katedralin açılışını, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa 2. Tavadros yaptı.

Katedralde Noel ayini gerçekleştirildi.

"KATEDRALİN İÇİNDEKİ BÜYÜK KİLİSE 7 BİN 500 KİŞİYİ KABUL EDEBİLİYOR"

Ortodoks Kilisesi sözcüsü Pavlos Halim, "Mesih'in Doğuşu Katedrali Ortadoğunun en büyük katedrali sayılıyor. Katedralin içindeki büyük kilise 7 bin 500 kişiyi kabul edebiliyor." dedi.

Halim, Noel ayininin yapıldığı alt kattaki kilisenin ise 2 bin 500 kişilik kapasitesi bulunduğunu belirtti.

Kahire'nin Abbasiye bölgesinde de 4 bin 500 kişi kapasiteli Aziz Mark Kıpti Ortodoks Katedrali bulunuyor.

MISIR'DA YAKLAŞIK 15 MİLYON HRİSTİYAN YAŞIYOR

Kıpti kilisesi verilerine göre Mısır'da yaklaşık 15 milyon yaşıyor.

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Ortadoğunun en büyük Ortodoks katedrali Kahire'de ibadete açıldı
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