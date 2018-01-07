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Trump'tan lideri Kim'le görüşmeye yeşil ışık yaktı

ABD Başkanı , lideri -un ile telefonda görüşmeye açık olduğunu ve Güney Kore-Kuzey Kore yakınlaşmasını olumlu bulduğunu belirtti. Trump, "(Kuzey Kore lideri Kim ile telefonda görüşüp görüşmeyeceği sorusuna) Ben her zaman konuşmaya inanıyorum. Bunu yapardım, sorun yok" dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.1.2018 22:49 Güncelleme Tarihi: 7.1.2018 01:39
Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim'le görüşmeye yeşil ışık yaktı

Camp David'de Cumhuriyetçi liderlerle hafta sonu kampında bir araya gelen Trump, ile Güney Kore arasında kış olimpiyatları kapsamında ortaya çıkan diplomatik yakınlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu süreci yakından takip ettiklerini ve bundan memnun olduklarını belirten Trump, "Bu bir başlangıç. Eğer bu görüşmelerden bir şeyler çıkarsa tüm insanlık için çok iyi olur." dedi.

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Bir basın mensubunun, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşme konusuna nasıl baktığı sorusuna Trump, "Ben her zaman konuşmaya inanıyorum. Bunu yapardım, sorun yok." yanıtını verdi.

"YÜZDE 100 DESTEKLİYORUM"

İki ülke arasında Güney Kore'de gelecek ay düzenlenecek kış olimpiyatları kapsamındaki görüşmelerin olimpiyatları aşıp bir üst seviyeye taşınmasından da memnuniyet duyacağını vurgulayan Trump, "İki ülke arasında bu sürecin işlediğini görmekten memnun olurum. Olimpiyatlar için ortaya çıkan bu durum belki daha da ileri gider. Ben yüzde 100 bunu destekliyorum." değerlendirmesini yaptı.

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Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında önceki gün yapılan telefon görüşmesinde, Güney Kore'de düzenlenecek 2018 süresince iki ülkenin ortak düzenlediği askeri tatbikatların geçici süreyle durdurulmasına karar verildiği bildirilmişti.

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İki lider, kış olimpiyatları boyunca olimpiyatların güvenliğine odaklanabilmek amacıyla ortak askeri tatbikatlara ara verme konusunda mutabık kaldıklarını belirtmişti.

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Kuzey Kore lideri -un, yeni yıl konuşmasında, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatlarına heyet gönderilebileceğini dile getirerek, bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını ifade etmişti. Güney Kore de gelecek ay düzenlenecek Kış Olimpiyatları öncesinde Kuzey Kore'ye üst düzey görüşme teklifinde bulunmuştu.

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Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki bu diplomatik yakınlaşma neticesinde iki ülke arasında 2016'dan beri kapalı olan iletişim hattı yeniden açılmıştı.

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Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim'le görüşmeye yeşil ışık yaktı
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