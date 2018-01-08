Çin’de gemi kazası: 30’u İranlı 32 kayıp

Çin
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doğusunda bir tanker gemisinin bir yük gemisi ile çarpışması sonucunda 32 kişilik mürettebatın kayıp olduğu bildirildi. Çin Ulaştırma Bakanlığı, Panama bandıralı bir petrol gemisi ile Hong Kong
bandıralı bir yük gemisinin Yangtze Nehri açıklarında çarpıştığını duyurdu. Kaza
sonrası Hong Kong kayıtlı gemideki 21 kişilik mürettebat kurtarılırken, tanker gemide çıkan yangın sonucu 30'u İranlı, 2'si Bangladeşli 32 kişilik mürettebata ulaşılamadığı belirtildi. Çin'den kaza mahalline 8 arama kurtarma gemisi gönderildi.