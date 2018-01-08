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Son Dakika Haberi: Husilerin saldırısı engellendi

Yemen'de Husilerin Marib iline attığı nin, öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2018 15:45 Güncelleme Tarihi: 8.1.2018 16:28
Son Dakika Haberi: Husilerin balistik füze saldırısı engellendi

Koalisyona yakın askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husiler tarafından Yemen ordusunun yönetim merkezi olan Marib iline atılan , koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı ifade edildi.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilerle savaşta meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

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Son Dakika Haberi: Husilerin balistik füze saldırısı engellendi
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