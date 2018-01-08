Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika! New York'taki Trump Towers'da yangın

Son dakika! 'taki 'da yangın

ABD'nin kentinde bulunan ve ABD Başkanı Donald Trump'a ait 'ta yangın çıktığı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 8.1.2018 15:56 Güncelleme Tarihi: 8.1.2018 17:15
Son dakika! New York'taki Trump Towers'da yangın

ABD'nin kentindeki 58 katlı Trump Tower'da yangın çıktığı belirtildi.
ABD'nin New York kentinde bulunan 58 katlı Trump Tower'dan dumanlar yükseldiği bildirildi. Binanın çatısına çıkan itfaiye ekipleri, yangını söndürmeye çalışıyor. New York polisi, yangının binanın üst katlarından birinde çıktığını belirtirken, yangının elektrik arızası nedeniyle ortaya çıkmış olabileceğini açıkladı.
New York itfaiyesinin tahliye talimatı vermediği ve yangında yaralanan olmadığı öğrenildi.

Son dakika! New York'taki Trump Towers'da yangın

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! New York'taki Trump Towers'da yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN