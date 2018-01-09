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ABD'den 200 bin luya "sınır dışı" kararı

ABD yönetiminin, 2001 yılındaki depremin ardından ABD'ye geçici izinle yerleşen yaklaşık 200 bin lunun ülkelerine geri dönmesi ya da sınır dışı edilmesi için düğmeye bastığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2018 21:01 Güncelleme Tarihi: 9.1.2018 01:48
ABD'den 200 bin El Salvadorluya sınır dışı kararı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ülkedeki luların durumuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Bakan Kirstjen Nielsen'in bu konuda bir karara vardığına atıf yapılarak, "El Salvador, Başkan yönetimi altında 'Geçici Koruma Statüsünü' kaybeden dördüncü ülke olmuştur. El Salvadorlular, doğal afetlerden etkilenen yabancılara yönelik insani destek programdan en fazla yararlanan kesimdi." ifadelerine yer verildi.

Aynı açıklamada, El Salvadorluların Eylül 2019'a kadar göçmenlikle ilgili yasal durumlarını ayarlamaları, aksi halde sınır dışı edilecekleri vurgulandı.

Bakanlığın El Salvadorluların durumlarıyla ilgili değerlendirmesinde, artık El Salvador'da depremin izlerinin ve etkisinin kalmadığı, dolayısıyla bu kişilerin ülkelerine geri dönmesi gerektiği kaydedildi.

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da 2001 yılında meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde 944 kişi hayatını kaybetmiş, 5 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Trump yönetimi, 2017 yılı içinde benzer şekilde doğal afetlerin ardından ABD'ye yerleşen Honduraslılar, Nikaragualılar ve Haitililer için de söz konusu programı uzatmama kararı almıştı. Kasım ayındaki açıklamada, Haitililere ülkeyi terk etmeleri için 18 ay süre verilmişti.

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ABD'den 200 bin El Salvadorluya "sınır dışı" kararı
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