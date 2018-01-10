En zengin futbolcu

"Dünyanın en zengin futbolcusu kim" sorusuna genellikle Arjantinli Lionel Messi ya da Portekizli Cristiano Ronaldo cevabı verilir. Ancak bu unvan İngiltere Premier Ligi
ekiplerinden Leicester City
'nin genç takımında oynayan Faiq Bolkiah
'a ait! Bruneili genç futbolcu, henüz kariyer olarak bu iki yıldızın çok gerisinde kalsa da aile serveti sayesinde mal varlığı açısından Messi'yi de Ronaldo'yu da geride bıraktı.
Hassanal Bolkiah
Brunei Sultanı
Hassanal Bolkiah'ın yeğeni olan Faiq Bolkiah'ın ülkesindeki servetinin 20 milyar doları bulduğu belirtiliyor. 19 yaşındaki Faiq Bolkiah'ın ailesi de bu serveti gözlerden saklamıyor. Baba Jefri Bolkiah, 50'nci yaş günü dolayısıyla ailesiyle birlikte ABD'ye gitmiş, 17 milyon dolar ödeyerek Michael Jackson'ın kendilerine özel bir konser vermesini sağlamıştı. Bolkiah'ın dudak uçuklatan lüks harcamalara 48 milyon dolar sarf ettiği belirtilirken, Jefri Bolikah'ın lüks arabalarının sayısının 2 bin 300'ü geçtiği söyleniyor.
Daha önce Arsenal ve Chelsea'de de şansını deneyen ancak resmi sözleşme imzalama şansı bulamayan Faiq Bolkiah, henüz hiçbir resmi maçta görev almamasına rağmen Leicester City formasıyla şansını denemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bolkiah, Brunei Milli Takımı'nda da forma şansı buluyor.