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Havalimanı'nda bomba paniği!

'ın başkenti 'da bulunan havaalanında iki terminal bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Giriş Tarihi: 10.1.2018 16:01

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Sofya Havalimanı'nda bomba paniği!
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