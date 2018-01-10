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Son dakika: Sofya'da büyük panik!
Son dakika:
Sofya
'da büyük panik!
Bulgaristan
'ın başkenti
Sofya
'daki havalimanında iki terminal, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
Giriş Tarihi: 10.1.2018
15:59
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