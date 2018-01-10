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Son dakika: 'da büyük panik!

'ın başkenti 'daki havalimanında iki terminal, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

Giriş Tarihi: 10.1.2018 15:59
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Son dakika: Sofya'da büyük panik!
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