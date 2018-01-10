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Üç doktorun ‘öldü’ dediği hasta otopsi öncesi uyandı

Giriş Tarihi: 10.1.2018
Üç doktorun ‘öldü’ dediği hasta otopsi öncesi uyandı
'da, Gonzalo Montoya Jimenez adlı mahkûm, üç farklı doktorun öldüğüne karar vermesinin ardından, kaldırıldığı hastanenin morgunda uyandı. Mahkûmun, otopsi yapılmasından saatler önce bilincini geri kazandığı açıklandı. Hastane kaynakları, yaşananın bir katalepsi vakası olabileceğini belirtti. Katalepsi vakalarında insanların hayati göstergeleri fark edilemeyecek kadar yavaşlıyor. Ancak bu iddia henüz doğrulanmadı. Jimenez'in ölümünün üç deneyimli doktor tarafından da onaylanarak otopsi yapılması için morga gönderildiği ifade edildi. Jimenez, daha sonra Oviedo'daki Enstitüsü'ne götürüldü. BBC Türkçe
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Üç doktorun ‘öldü’ dediği hasta otopsi öncesi uyandı
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