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da boyu 9 santim uzadı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018
Uzayda boyu 9 santim uzadı
Uluslararası İstasyonu'nda (UUİ) üç hafta geçiren Japon astronot yaklaşık 9 santimetre uzadığını açıkladı. Astronot Norişige Kanai, Twitter hesabından "Herkese günaydın. Önemli bir haberim var. Uzaya geldikten sonra değişimleri görmek için vücut ölçümlerimiz yapıldı ve bu sürede sanki bir bitki gibi yaklaşık 9 santimetre uzamışım" mesajını paylaştı. Kanai, "Haziranda Dünya'ya dönerken Soyuz uzay aracının koltuğuna sığıp sığmama konusunda endişeliyim" ifadelerini kullandı. Yerçekimsiz ortamda omurlar üzerinde baskı olmadığından insan omurgası genişleyip uzayabiliyor.
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Uzayda boyu 9 santim uzadı
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