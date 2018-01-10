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Wilders'in adayından camileri yakma vaadi!

'da ırkçı Wilders'in partisinin Utrecht belediye meclis üye adaylarından Henk van Deun, seçim vaadi olarak camilerin yakılıp yıkılmasını talep etti. 21 Mart'ta gerçekleşecek ler öncesi aşırı sağcıların dikkatini çekmek için skandal açıklamaya imza atan Henk Van Deun, gelen tepkiler üzerine özür diledi.

Giriş Tarihi: 10.1.2018 11:46
Wilders'in adayından camileri yakma vaadi!

Avrupa İslam konusunda uslanmak bilmiyor. Artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve seçimlere de yansıyor. 'da 21 Mart'ta yapılacak ler öncesi ülkedeki camiler en önemli propaganda malzemesi haline geldi.

YAKIP YIKIN ÇAĞRISI

Her ne kadar işe yaramadığı Hollanda başta olmak üzere bir çok ülkede belirlendiyse de Hollanda'nın ırkçıları bu durumdan ders çıkartmamış gibi görünüyor.

Hollanda'da 21 Martta yapılacak olan yerel seçimlerde ırkçı Geert Wilders'in Özgürlük Partisi Utrecht Belediye Meclisi üyesi adaylarından Henk van Deun, Hollanda'daki bütün camiler gibi kentteki Ulu Cami'nin de "yakılıp yıkılması" çağrısı yaptı.

ÖZÜR DİLEDİ

Büyük bir gaz ile bu sözleri söyleyen aday Deun'a açıklamaları sonrasında sosyal medyada büyük tepki çekti. Eleştirilerin hedefi olan Özgürlükçü Parti adayı Deun sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek geri adım attı. Henk van Deun camilerin "yakılıp yıkılması" yerine kapatılmasını istedi.

Hollanda'da ırkçı PEGIDA yürüyüşü

HOLLANDA'DA IRKÇILIK KAZANMIYOR

Geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerde Geert Wilders büyük laflarla Türkiye ve İslam karşıtlığı yapmış, adeta yabancı düşmanlığı fitilini ateşlemeye çalışmıştı. Ancak aldığı sonuçla ikinci gelen Wilders'in Özgürlükçü Partisi, mecliste yalnızca 20 milletvekiline sahip olabilmiş, beklentilerin altında kalmıştı.

Bu sonuçlar, ırkçılığın Hollanda da maya tutmadığını göstermiş, aşırıcılığa prim verilmeyeceği mesajı verilmişti.

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Wilders'in adayından camileri yakma vaadi!
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