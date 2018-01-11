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: , ve ’ın çabaları sayesinde ulaşıldı

Dışişleri Bakanı Sergey , Soçi'de düzenlenmesi planlanan ile ilgili hazırlıklarda önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek, "Söz konusu aşamaya Rusya, ve ’ın çabaları sayesinde ulaşıldı." dedi.

Giriş Tarihi: 10.1.2018 19:05 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 01:31
Lavrov: Rusya, Türkiye ve İran’ın çabaları sayesinde ulaşıldı

, başkent Moskova'da lı mevkidaşı 'le yaptığı görüşmeden önce gazetecilere, 29-30 Ocak'ta 'nın Soçi kentinde düzenlenmesi planlanan 'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"RUSYA, TÜRKİYE VE İRAN'IN ÇABALARI SAYESİNDE ULAŞILDI"
Rusya, ve İran'ın geçen yıl süreciyle başlattığı girişimler sayesinde görüşmelerinin de önem kazandığını savunan Lavrov, "Bu üç ülkenin inisiyatifiyle Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili hazırlıklarda da önemli bir aşamaya gelindi. Söz konusu aşamaya Rusya, Türkiye ve İran'ın çabaları sayesinde ulaşıldı." diye konuştu.

ZARİF: "TÜRK VE RUS MEVKİDAŞLARIMIZLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Zarif de Lavrov'un değerlendirmelerine katıldığına dikkati çekerek, "Türk ve Rus mevkidaşlarımızla, Ulusal Diyalog Kongresi'nin Suriye'de siyasi çözüme ulaşılması için çalışmaya devam etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Türkiye, İran ve Rusya tarafından geçen haftalarda yapılan ortak açıklamada, Beşar Esad rejimi ve muhalifler arasında yapılması öngörülen kongreye destek verilmişti.

Lavrov, Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne yaklaşık bin 700 kişinin katılacağını açıklamıştı.

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Lavrov: Rusya, Türkiye ve İran’ın çabaları sayesinde ulaşıldı
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