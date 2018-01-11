‘Önce çatışmaların durması gerek’

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Bakan Çavuşoğlu
, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Suriye'de sahadaki durumun karmaşık olması nedeniyle bazı ateşkes
ihlallerini beklediklerini ancak son durumun bunun ötesine geçtiğini vurgulayarak, "Esasen rejimin bu saldırıları ve ateşkesi ihlal etme konusunda Rusya'nın ve İran'ın bir bahanesi olamaz. Çünkü onlar destek vermediği sürece bu saldırılar olamaz" dedi. "Biz buradaki (dlib'teki) terör gruplarının temizlenmesi için önerimizi herkesle paylaştık. 'O şehrin tamamını bombalayalım, yok edelim.' Böyle vahşi bir yöntem olmaz. Bunlar olacaksa Astana'yı neden başlattık? Soçi'yi neden konuşuyoruz?" diyen Çavuşoğlu, "Rejim ilerliyor İdlib
içinde. Burada niyet farklı. Eğer buradaki amaç bu saldırılarla bazı gönülsüz muhalif grupların Soçi'ye gitmesini sağlamaksa, o da ters teper" şeklinde devam etti.
TERÖR İLK SIRADA
Daha sonra Çavuşoğlu, TBMM Dışişleri Komisyonu'na dış politikada geçen yıl yaşanan gelişmelere yönelik bilgilendirme yaptı. Çavuşoğlu, FETÖ ve PKK'nın öncelikli konuları olduğunu, FETÖ'nün pek çok uluslararası örgütle bağını kestiklerini hatırlatarak,"ABD'nin YPG'ye silah vermesiyle beraber ABD ile ilişkilerimizi bugün etkileyen, zehirleyen bir diğer konuda ABD'nin FETÖ konusundaki taleplerimizi henüz karşılamamasıdır. 2018 içinde de bu çabalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.
'AGİT BAĞINI KESECEĞİZ'
Çavuşoğlu, "İnşallah AGİT'deki bazı toplantılara katılan FETÖ'nün bağını da keseceğiz. Ülkeler nezdinde yaptığımız çalışmalarla birçok FETÖ mensubunu, darbeyle de ilişkili olan kişileri Türkiye getirip, yargıya teslim ettik. FETÖ'nün yurt dışındaki mevcudiyetini sonlandırmak içino ülkeler için de risktir-çalışmalarımızı sürdürdük. Birçok yerde kuruluşları, okulları kapatıldı ya devredildi" dedi.
ABD'YE SERT YPG UYARISI
ABD'nin, Ankara
Büyükelçiliği Müsteşarı Philip Kosnett, Dışişleri'ne çağrılarak, PYD terör örgütünün, "Kuzey Ordusu" olarak tanımladığı silahlı teröristlere ABD Savunma Bakanlığı ve CIA'in eğitim vermesinden duyulan rahatsızlık en güçlü şekilde iletildi. Kosnett'e, ABD'nin terör örgütü PYD'nin kontrolündeki bölgeyi resmi olarak tanıyacağı iddiaları doğrultusunda bir uyarıda da bulunuldu. PYD'ye, CIA eğitmenleri teorik ve teknik bilgiler sağlarken, Pentagon'un hava indirme birimleri ile özel kuvvetleri, Kandil'den gelen PKK'lılara ortak silahlı eğitim vermişti.
İRAN ELÇİSİ DIŞİŞLERİ'NDE
Esad rejiminin İdlib'deki saldırılarından duyulan rahatsızlık nedeniyle İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard, dün yine Dışişleri Bakanlığı
na çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Genel Müdürü Kerem Kıratlı ile görüşen Fard'a rejimin Suriye'de gerginliği azaltma bölgelerindeki ihlallerinden duyulan rahatsızlık dile getirildi.
RUSYA, ABD'Yİ İŞARET ETTİ
Rus Izvestia gazetesi resmi yetkililere dayandırdığı haberinde 6 Ocak'ta Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim üssüne El Nusra'nın saldırdığından şüphe edildiğini ve saldırının arkasında ise teröristlere insansız hava aracı (İHA) teknolojisini veren ABD'nin olduğunu bildirdi. 6 Ocak'ta 13 İHA Hmeymim ve Tartus üssütne saldırmıştı.
İDLİB DİKEN ÜSTÜNDE
Suriye
rejimi ve müttefiklerinin İdlib'e saldırmasının ardından, kısa sürede birçok kasaba ve çevre köy rejimin eline geçti. Şam rejimi, bölgede stratejik öneme sahip olan ve 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçen İdlib kentinin güneyindeki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne çok yaklaştı. Hama ve İdlib'e yönelik yoğun bombardıman nedeniyle İdlib'in güneyinden Türkiye sınırına yüzbinlerce Suriyeli akın etti. Rejim ve Rus uçaklarının bölgedeki saldırıları sürerse Türkiye'ye doğru 2 milyon kişilik göçmen akını bekleniyor.