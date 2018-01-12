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B52 bombardıman uçaklarını o bölgeye gönderdi

Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı’nın, tehdidine karşı 200 havacı asker ve üç tipi bombardıman uçağını ’taki Guam adasına gönderdiği bildirildi

Giriş Tarihi: 11.1.2018 20:58 Güncelleme Tarihi: 12.1.2018 01:47
ABD B52 bombardıman uçaklarını o bölgeye gönderdi

Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Pasifik Hava Kuvvetleri Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yaklaşık 200 havacı ve üç B2 hayalet uçağı, Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı'nın bombardıman güvencesi ve caydırıcılık görevi kapsamında Guam 'ne sevk edildi."ifadeleri kullanıldı.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

AA'nın haberine göre, uçakların adada ne kadar kalacağı bilgisine yer verilmedi. Sevkiyatın yönetimine Güney ile geçen hafta başlattığı görüşmelerde psikolojik baskı amacıyla yapıldığı yorumları yapılıyor.

, birkaç B-1 Mızrak tipi bombardıman uçaklarının konuşlu olduğu Andersen Hava Üssü'ne ekim ayında da bir uçağını göndermişti

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ABD B52 bombardıman uçaklarını o bölgeye gönderdi
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