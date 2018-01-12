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IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı 'nin, Katoliklerin ruhani lideri ile Vatikan'daki Apostolik Sarayı'nda bir araya geldiği bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2018 00:11 Güncelleme Tarihi: 13.1.2018 01:16
IKBY Başbakanı Barzani Papa Franciscus ile görüştü

Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ikilinin basına kapalı görüşmede, "Irak'taki Hristiyanların durumu, terör olayları nedeniyle evlerinden olan iç göçmenlerin dönmesi konusu, Erbil ve Bağdat arasındaki sorunları" ele aldıkları belirtildi.

Açıklamada 'un, Barzani'ye terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle evlerini terk eden tüm iç göçmenler ve özellikle Hristiyanlara kapılarını açtıkları için teşekkür ettiği kaydedildi.

IKBY'deki "birlikte yaşam" konusuna değinen Papa'nın, tüm sorunların diyalog, barış ve karşılıklı anlayış içerisinde çözülmesini temenni ettiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Başbakan Barzani'nin Papa'dan, Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözümünde rol oynaması talebinde bulunduğu ifade edildi.

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IKBY Başbakanı Barzani Papa Franciscus ile görüştü
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