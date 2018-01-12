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İtiraflar buzdağının görünen yüzü

Giriş Tarihi: 12.1.2018
İtiraflar buzdağının görünen yüzü
ordusunun, Arakan Müslümanı 10 kişinin askerler ve Budist köylüler tarafından öldürüldüğünü kabul etmesi, insan hakları örgütleri tarafından "buzdağının görünen yüzü" olarak değerlendirildi. Fortify Rights, ve İnsan Hakları İzleme Örgütü, askerlerin Inn Dinn köyündeki 10 Rohingyalının ölümünde rol oynadığının itiraf edilmesinin sonrasında uluslararası soruşturma çağrısında bulundu. Uluslararası Af Örgütü'nden James Gomez, "çok kuvvetli delillere" sahip olduklarını vurgulayarak "Myanmar ordusu Rohingyalıları katletti ve tecavüz etti, köylerini yakıp kül etti" diye konuştu.
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İtiraflar buzdağının görünen yüzü
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