İtiraflar buzdağının görünen yüzü

Myanmar
ordusunun, Arakan Müslümanı 10 kişinin askerler ve Budist köylüler tarafından öldürüldüğünü kabul etmesi, insan hakları örgütleri tarafından "buzdağının görünen yüzü" olarak değerlendirildi. Fortify Rights, Uluslararası Af Örgütü
ve İnsan Hakları İzleme Örgütü, askerlerin Inn Dinn köyündeki 10 Rohingyalının ölümünde rol oynadığının itiraf edilmesinin sonrasında uluslararası soruşturma çağrısında bulundu. Uluslararası Af Örgütü'nden James Gomez, "çok kuvvetli delillere" sahip olduklarını vurgulayarak "Myanmar ordusu Rohingyalıları katletti ve tecavüz etti, köylerini yakıp kül etti" diye konuştu.