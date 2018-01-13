Çaldıkları mücevherleri kaçarken düşürmüşler

Fransa
'nın başkenti Paris'teki Ritz- Carlton Oteli
'nin giriş katından çalınan 4.5 milyon euroluk mücevher, polis tarafından ele geçirildi. Yerel medya kaynakları, beş kişiden oluşan çete üyelerinden birinin kaçarken çantayı düşürdüğünü duyurdu. Üç hırsızın tutuklandığı, diğer ikisinin ise hâlâ kaçak olduğu belirtildi. Le Parisien gazetesi, görgü tanıklarına dayanarak yayımladığı haberinde, devriye gezen bir polisin baltayla otelin camlarını kırarak soygunu gerçekleştiren hırsızlara, mücevherleri çaldıktan hemen sonra müdahale ettiğini, üç kişinin böylece yakalandığını yazdı. Üçünü dışarıda bekleyen iki çete üyesinin ise araba ve scooter'la kaçtığı bildirildi. Yerel medya kaynaklarına göre üç kişi mücevherleri alıp dışarıya çıkmayı başardı ve içi mücevher dolu çantayı scooter'lı çete üyesine teslim etti. Ancak scooter'lı hırsız, bir yayayla çarpışarak çantayı düşürdü. Hırsızın yakalanmamak için çantayı almadığı tahmin ediliyor.