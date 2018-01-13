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'nıda dev reklamı

Başarıdan başarıya uçan Türk Hava Yolları, dünyanın en hareketli meydanı olarak gösterilen 'nda göz dolduran bir reklam çalışmasına imza attı.

Giriş Tarihi: 13.1.2018 23:04 Güncelleme Tarihi: 13.1.2018 23:09
Piccadilly Meydanı'nıda dev THY reklamı

'nin bayrak taşıyıcı markası Türk Hava Yolları (), yeni yıla da hızlı bir giriş yaptı. 'nin başkenti 'da reklam çalışması yapan THY, İngiliz rakiplerine de müthiş bir çalım atmış oldu.

GÖZLER THY'DE

Dünyanın en hareketli meydanı olarak gösterilen 'nda yapılan reklam çalışması, İngiliz havayolu şirketi 'e karşı 'gövde gösterisi' olarak yorumlandı.

KISKANDIRAN HAREKETLER

Türk Hava Yolları, benzer bir reklam çalışmasını daha önce 'nın başkenti Berlin'de de yapmıştı. Berlin'deki Tegel Havalimanı'na reklam veren THY, Alman medyasının hedefi haline gelmişti.

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Piccadilly Meydanı'nıda dev THY reklamı
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