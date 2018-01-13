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'de rejim güçleri 'dan uzaklaştırılıyor

'nin gerginliği azaltma bölgesindeki stratejik askeri havaalanı çevresinde muhalif ve rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam ile çatışan Beşşar Esed ve destekçileri, geri çekilmeye devam ediyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2018 23:20
Suriye'de rejim güçleri Ebu Zuhur'dan uzaklaştırılıyor

'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Esed rejimi ve İran kontrolündeki silahlı gruplar, bölgenin güney ve güneydoğusunda muhaliflerin kontrolündeki bölgelere karadan yoğun saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

MUHALİFLER BAZI YERLERİ ELE GEÇİRDİ

Muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam, karşı saldırılarında askeri havaalanının güneyindeki El Huveyin, Tel Marak ve El Hamadaniye siloları ile Rabia ve Talab El Dübşiyye köylerini ele geçirdi.

HAVAALANINDAN UZAKLAŞTILAR

Böylece rejim güçleri, hafta içi bir kilometre yakınına ulaştıkları havaalanının yaklaşık 6-7 kilometre uzağına çekilmiş oldu.

'nin kuzeyinde Türkiye sınırında yer alan İdlib ili, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ancak rejim güçleri ve zaman zaman Rusya'nın ihlalleri, bölgede devam ediyor.

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Suriye'de rejim güçleri Ebu Zuhur'dan uzaklaştırılıyor
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