Ülkeleri aşağılayan Trump’a sert tepkiler

ABD Başkanı Donald Trump
'ın Oval Ofis
'te Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili milletvekillerinin de katıldığı mülteciler konulu bir görüşmede sinirlenerek "Bu lağım çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz?" dediği ileri sürüldü. Washington Post
gazetesinin haberine göre, Trump bu ifadeyi Afrika
ülkeleri, El Salvador
ve Haiti'yi kast ederek kullandı. Birkaç hafta önce de Haitili'ler için "hepsi AIDS'li" diyen Trump, bu kez 'lağım çukuru' ifadesini kullanmadığını söyledi. Trump'a tepkiler ise gecikmedi. ABD'nin Panama Büyükelçisi John Feeley, Trump'ın sözleri üzerine istifa etti. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan Trump'ın ifadelerinin "Çok talihsiz ve faydasız" olduğunu söylerken, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcülerinden Rupert Colville, "Bunlar şoke edici ve utanç verici yorumlar. Üzgünüm, ama 'ırkçı' kelimesinden başka bir şey kullanılamaz" yorumunu yaptı.