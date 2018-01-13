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Ülkeleri aşağılayan ’a sert tepkiler

Giriş Tarihi: 13.1.2018
Ülkeleri aşağılayan Trump’a sert tepkiler
ABD Başkanı Donald 'ın 'te Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili milletvekillerinin de katıldığı mülteciler konulu bir görüşmede sinirlenerek "Bu lağım çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz?" dediği ileri sürüldü. gazetesinin haberine göre, Trump bu ifadeyi ülkeleri, ve Haiti'yi kast ederek kullandı. Birkaç hafta önce de Haitili'ler için "hepsi AIDS'li" diyen Trump, bu kez 'lağım çukuru' ifadesini kullanmadığını söyledi. Trump'a tepkiler ise gecikmedi. ABD'nin Panama Büyükelçisi John Feeley, Trump'ın sözleri üzerine istifa etti. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan Trump'ın ifadelerinin "Çok talihsiz ve faydasız" olduğunu söylerken, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcülerinden Rupert Colville, "Bunlar şoke edici ve utanç verici yorumlar. Üzgünüm, ama 'ırkçı' kelimesinden başka bir şey kullanılamaz" yorumunu yaptı.
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Ülkeleri aşağılayan Trump’a sert tepkiler
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