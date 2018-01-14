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’da "Afrika vebası" salgını endişesi

'daki çiftliklerinin "Afrika domuz vebasına" karşı güvenlik tedbirlerini sıkılaştırmaları istendi. Havyan Hijyeni ve Veteriner Bilimleri Enstitüsü Direktörü Truyen, "Durum ciddi. Virüs Polonya ve Çekya’da yok edilemedi. Sürüler yaklaşıyor" dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2018 21:05 Güncelleme Tarihi: 14.1.2018 22:14
Almanya’da Afrika domuz vebası salgını endişesi

Dışarıya karşı kapatılması gereken çiftliklere hiç kimsenin alınmamasının mantıklı bir önlem olileceğini kaydeden Truyen, "Durum çok ciddi. Virüs Polonya ve Çekya'da yok edilemedi. Sürüler yaklaşıyor." ifadelerini kullandı.

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Truyen, vebanın 'da ortaya çıkması durumunda, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerle yapılan ticaretinin de çökeceği endişesini dile getirdi.

24 BİN DOMUZ ÇİFTLİĞİ VAR

Almanya Çiftçiler Birliği (DBV) Başkan Yardımcısı Werner Schwarz da 24 bin domuz çiftliğinin bulunduğu ülkede 120 bin çalışanı olan sektörün, hastalığın Almanya'ya ulaşmasından endişe duyduğunu söyledi.

Schwarz, salgının yayılmaması için ülkedeki yaban domuzu sayısının azaltılması gerektiğini vurgulayarak, bunun için avcılara kolaylıklar getirilmesini istedi.

ALMANYA'DA 450 BİN YABAN DOMUZU

Alman Avcılar Birliği Sözcüsü Torsten Reinwald da yaban domuzlarının öldürülmesi için avcılara yönelik bürokratik engellerin kaldırılmasını talep ederek, Almanya'da 300-450 bin yaban domuzu bulunduğu tahminini ifade etti.

Alman basınındaki haberlerde, Afrika domuz vebası salgının ilk kez 2007'de Gürcistan'da ortaya çıktığı, 2014'e kadar Ukrayna ve Baltık ülkelerinden Polonya'ya kadar ulaştığı, son olarak da Çekya'da yaban domuzlarında tespit edildiği belirtildi.

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Almanya’da "Afrika domuz vebası" salgını endişesi
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