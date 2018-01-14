"Bodrum aşığı prensin pazarlığı bitmeyince hapse gönderildi!"

Reuters haber ajansına konuşan bir üst düzey Suudi yetkili, Prens El Velid Bin Talal'in 2 ayı aşkın süredir devam eden tutsaklığından kurtulmak için yaptığı pazarlığın devam ettiğini söyledi.

İsim vermek istemeyen yetkili, "Belli bir rakam söyledi ancak bu kendisinden beklenenden az" dedi.

Bir başka kaynak da, Prens El Velid Bin Talal'in 'Suudi hükümetine bir miktar bağış' yapmayı teklif ettiğini, ancak herhangi bir suçu kabul etmeyeceğini ifade ettiğini bildirdi. Kaynak, bu teklifin kabul görmediğini söyledi.

Londra merkezli Arap medya kuruluşu El Arabi El Cedid'in haberine göre, uzun bir süre Riyad'da Ritz Carlton otelinde tutulan Prens El Velid Bin Talal, Al Hair hapishanesine gönderildi.

17 milyar dolarlık serveti bulunan tutuklu prens, Twitter'ın en büyük ikinci ortağı. Yazın Bodrum'da yaptığı tatille Türkiye'de de dikkat çeken Prens El Velid Bin Talal, Kasım ayından bu yana tutuklu.

1 MİLYAR DOLAR ÖDEDİ

Para aklama ve rüşvetle suçlanan prens ya da şirketi, suçlamalara kamuoyu önünde cevap vermedi.

Suudi yetkililer, Kasım'da başlatılan yolsuzlukla mücadele operasyonuyla aslında devlete ait olduklarını öne sürdükleri 100 milyar doları geri almayı hedeflediklerini söylüyor.

Kasım sonunda veliaht adaylarından biri olarak görülen Prens Miteb bin Abdullah'ın kendisinden istenen 1 milyar doları ödedikten sonra serbest bırakıldığı iddia edilmişti.

Cumartesi günü de inşaat devi Suudi Binladin Grup, Bin Ladin ailesinden bazı kişilerin serbest kalmak için hisselerini devlete devredeceğini duyurmuştu.

VELİAHT PRENS'İN GÖZALTI OPERASYONLARI

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından 4 Kasım'da yayımlanan kraliyet kararnameleri ile Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştı. Söz konusu komisyon tutuklama, mal varlığına el koyma ve gerekli diğer işlemleri yapmak ile yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti.

Komisyonun kurulmasının hemen ardından başlatılan "yolsuzluk soruşturmaları" çerçevesinde başta Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iş adamı Prens El-Velid bin Talal olmak üzere çok sayıda prens, bakan ve iş adamı gözaltına alınmıştı. Milyar dolarlık bu isimler, Ritz Carlton'da tutuklu hayatı sürüyor.

Son olarak 6 Ocak'ta Suudi Arabistan'da 11 prens daha Kraliyet Sarayı önünde protesto gösterisi düzenlerken gözaltına alındı. Prensler, bir akrabalarına verilen idam cezasının affedilmesi talebiyle protestoya kalkıştı. Protesto nedenlerinden bir diğeri de, emirlerin elektrik ve su paralarının devlet tarafından ödenmesini iptal eden kararname oldu. Yerel kaynaklar, göstericilerin talepleri arasında geçen yaz gözaltına alınıp beş yıldızlı hapishaneye tıkılan diğer prenslerin serbest kalmasının da bulunduğunu aktardı.

Bütün bu operasyonların Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ülkedeki gücünü artırmak için yapıldığı, en sık konuşulan ihtimallerden biri.