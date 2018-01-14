Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Yaşadıkları tacizi ağlayarak anlattılar

Yaşadıkları tacizi ağlayarak anlattılar

Giriş Tarihi: 14.1.2018
Yaşadıkları tacizi ağlayarak anlattılar
ABD'li ünlü TV yıldızı , Hollywood'un en güçlü kadınlarını bir araya getirdi ve "Time's Up" (Süre Doldu) adlı kampanyanın etkilerini konuştu. Amerikan sinema sektöründe çalışan 300'den fazla kadın oyuncu, yazar ve yönetmenin le mücadele için başlattığı kampanyada önemli rol oynayan aktrisler , ve Tracee Ellis Ross'un katıldığı programda film endüstrisi ve diğer sektörlerdeki cinsel tacizle mücadele çabaları tartışıldı. CBS kanalında 14 Ocak'ta yayımlanacak programda duygusal anlar da yaşandı. 16 yaşındayken yönetmenin tacizine uğradığını itiraf eden Witherspoon'un gözyaşlarını zor tuttuğu görüldü. Taciz mağdurlarına seslenen Witherspoon "Tarafsızlık zalime yardım eder, kurbanı değil. Sessizlik işkenceciyi teşvik eder, işkence göreni değil" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaşadıkları tacizi ağlayarak anlattılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN