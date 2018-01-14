Yaşadıkları tacizi ağlayarak anlattılar

ABD'li
ünlü TV yıldızı Oprah Winfrey
, Hollywood'un en güçlü kadınlarını bir araya getirdi ve "Time's Up" (Süre Doldu) adlı kampanyanın etkilerini konuştu. Amerikan sinema sektöründe çalışan 300'den fazla kadın oyuncu, yazar ve yönetmenin cinsel taciz
le mücadele için başlattığı kampanyada önemli rol oynayan aktrisler Reese Witherspoon
, Natalie Portman
ve Tracee Ellis Ross'un katıldığı programda film endüstrisi ve diğer sektörlerdeki cinsel tacizle mücadele çabaları tartışıldı. CBS kanalında 14 Ocak'ta yayımlanacak programda duygusal anlar da yaşandı. 16 yaşındayken yönetmenin tacizine uğradığını itiraf eden Witherspoon'un gözyaşlarını zor tuttuğu görüldü. Taciz mağdurlarına seslenen Witherspoon "Tarafsızlık zalime yardım eder, kurbanı değil. Sessizlik işkenceciyi teşvik eder, işkence göreni değil" dedi.