Katarlı şeyh BAE’de rehin alındı iddiası

Katar
'da iktidardaki Al Sani ailesinden Şeyh Abdullah bin Ali'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE
) başkenti Abu Dabi
'de alıkonulduğu iddia edildi. Al Jazeera kanalının haberine göre, Şeyh Abdullah, yayınladığı bir video kaydında Abu Dabi Veliahtı Şeyh Muhammed bin Zayid tarafından misafir edildikten sonra alıkonulduğunu öne sürdü. Abdullah'ın "Eğer başıma bir iş gelirse Katar devleti bundan beridir. Ben Şeyh Muhammed'in misafiri idim, şu andan sonra bir şey olması halinde tüm sorumluluk Şeyh Muhammed'e aittir" dediği video kaydının ya da alıkonulmanın zamanına ilişkin bilgi verilmedi. Şeyh Abdullah, geçtiğimiz ağustos ayında Suudi Arabistan ile Katar arasındaki yaşanan hac krizindeki arabulucu rolüyle gündeme gelmişti.