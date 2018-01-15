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lı şeyh ’de rehin alındı iddiası

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2018
Katarlı şeyh BAE’de rehin alındı iddiası
'da iktidardaki Al Sani ailesinden Şeyh Abdullah bin Ali'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin () başkenti 'de alıkonulduğu iddia edildi. Al Jazeera kanalının haberine göre, Şeyh Abdullah, yayınladığı bir video kaydında Abu Dabi Veliahtı Şeyh Muhammed bin Zayid tarafından misafir edildikten sonra alıkonulduğunu öne sürdü. Abdullah'ın "Eğer başıma bir iş gelirse Katar devleti bundan beridir. Ben Şeyh Muhammed'in misafiri idim, şu andan sonra bir şey olması halinde tüm sorumluluk Şeyh Muhammed'e aittir" dediği video kaydının ya da alıkonulmanın zamanına ilişkin bilgi verilmedi. Şeyh Abdullah, geçtiğimiz ağustos ayında Suudi Arabistan ile Katar arasındaki yaşanan hac krizindeki arabulucu rolüyle gündeme gelmişti.
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Katarlı şeyh BAE’de rehin alındı iddiası
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