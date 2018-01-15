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" krizi" için 'da zirve düzenlenecek

'nın Vancouver kentinde, 16 Ocak'ta krizinin ele alınacağı dışişleri bakanları toplantısı yapılacak. Zirve, Kanada ve dışişleri bakanlarının ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Trump'ın politikaları sebebiyle uluslararası toplumdan tepki gören ABD'nin, Kanada'yı içinde bulunduğu krizden çıkış kapısı olarak kullanmaya çalıştığı belirtiliyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2018 22:09 Güncelleme Tarihi: 15.1.2018 01:53
Kuzey Kore krizi için Kanada'da zirve düzenlenecek

Dışişleri Bakanlığınca zirve için oluşturulan internet sitesinde, toplantıya, Avustralya, Belçika, Kolombiya, Danimarka, Fransa, Yunanistan, Hindistan, İtalya, Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Filipinler, Güney Kore, İsveç, Tayland ve İngiltere'nin katılacağı duyuruldu.

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Zirveye Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılması bekleniyor.

Açıklamada, Kanada'nın, 'nin hem bölgesel hem de uluslararası barış ve güvenlik için gerçek ve büyüyen bir tehdit oluşturan nükleer ve balistik füze programlarından büyük endişe duyduğu belirtildi.

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Açıklamada, şunlar yer verildi:

"Müzakereli, diplomatik bir çözümün hem zorunlu hem de mümkün olduğuna inanıyoruz. Sürekli olarak Kuzey Kore'ye karşı barışçıl, diplomatik bir yaklaşım için desteğimizi yineledik. Kanada, güvenli ve istikrarlı bir Kore Yarımadası ortak hedefini gerçekleştirmek için müttefikleri ve bölgesel ortaklarıyla çalışmaya devam edecektir."

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Öte yandan, zirveye Çin ve Rusya katılmıyor.

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Kanada basını, toplantıya Çin ve Rusya'nın davet edilmediğine yer verdi. National Post gazetesindeki bir yazıda, zirvede Çin ve Rusya'nın temsil edilmeyeceği, bu nedenle Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang'ın, "Toplantının yarardan çok zarar getireceğine ve uluslararası toplumu bölücü etkisi olacağına inandığı" yönünde sözler sarf ettiği aktarıldı.

Basında ayrıca, Kanada'nın, Çin ve Rusya'nın zirveye davet edilmesini istediği ancak 'nin buna karşı çıktığı iddiası da yer aldı. Başka bir haberde ise Çin ve Rusya'nın Kanada'nın davetini reddettiği ileri sürüldü.

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"Kuzey Kore krizi" için Kanada'da zirve düzenlenecek
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