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Ruhani’den ’ye: Başarısız oldunuz

Giriş Tarihi: 15.1.2018
Ruhani’den ABD’ye: Başarısız oldunuz
Başkanı 'ın 'a nihai nükleer anlaşma kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetini "son kez" uzattığını açıklamasının ardından,İran Cumhurbaşkanı 'den sert bir cevap geldi. Ruhani, devlet televizyonunda canlı yayınlanan açıklamasında, ABD'nin nükleer anlaşmanın altını oymada başarısız olduğunu söyledi. "ABD Başkanı Donald Trump ısrarlı çabalarına rağmen anlaşmanın altını oyamadı... Bu anlaşma, İran için uzun ömürlü bir zafer niteliğinde" dedi. ve AB ise, İran'a daha sert koşulların getirilmesine karşı çıkıyor.
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Ruhani’den ABD’ye: Başarısız oldunuz
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