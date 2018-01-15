Ruhani’den ABD’ye: Başarısız oldunuz

ABD
Başkanı Donald Trump
'ın İran
'a nihai nükleer anlaşma kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetini "son kez" uzattığını açıklamasının ardından,İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
'den sert bir cevap geldi. Ruhani, devlet televizyonunda canlı yayınlanan açıklamasında, ABD'nin nükleer anlaşmanın altını oymada başarısız olduğunu söyledi. "ABD Başkanı Donald Trump ısrarlı çabalarına rağmen anlaşmanın altını oyamadı... Bu anlaşma, İran için uzun ömürlü bir zafer niteliğinde" dedi. Rusya
ve AB ise, İran'a daha sert koşulların getirilmesine karşı çıkıyor.