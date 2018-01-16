Air Berlin'in malzemeleri açık artırmada

İflas eden Alman hava yolu şirketi Air Berlin'e ait envanter, Hamburg merkezli "Dechow Auktionen" adlı online açık artırma sitesi üzerinden satışa sunuldu.

BATTANİYE, SERVİS ARABALARI VE YOLCU KOLTUKLARI

Şirkete ait 2 binden fazla battaniye ve yastık, 1 avroluk başlangıç fiyatıyla satışa çıkarılırken, servis arabaları, business class yemek takımları, çocuk oyuncakları, yolcu koltukları ve model uçaklar da açık artırmayla satışa çıkarıldı.

ONLİNE AÇIK ARTIRMAYA 45 BİN KİŞİ BAŞVURDU

Hamburg merkezli "Dechow Auktionen" adlı online açık artırma sitesinde gerçekleşecek satışa, katılım için şimdiye kadar yaklaşık 45 bin kişi başvurdu.

LOGOLU ÇİKOLATALAR DA SATIŞTA

Air Berlin'in kalpli çikolataları da 2 ve 4 kiloluk paket halinde açık artırmayla satılacak. 1 ton için şimdiden teklif verildiği belirtildi.

AÇIK ARTIRMADAN GELEN PARALARLA BORÇLAR KAPANACAK

1 Şubat'a kadar devam edecek açık artırma sonucunda elde edilecek gelirle şirketin borçlarının bir kısmının ödenmesi bekleniyor.

Almanya'nın ikinci büyük hava yolu şirketi Air Berlin, Ağustos 2017'de iflas başvurusunda bulunmuştu. Operasyonlarını durduran şirket, mal varlıklarını satışa çıkarmıştı.