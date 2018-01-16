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Bilim kanıtladı: Kadın daha üstün

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Giriş Tarihi: 16.1.2018
Bilim kanıtladı: Kadın daha üstün

ABD'nin Duke Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışma, kadın ve erkek arasındaki "Hangi cinsiyet üstün" tartışmalarına son noktayı koydu. 'daki üniversitenin yayımladığı araştırmaya göre, ölüm oranlarının her iki cinsiyet için de yüksek olduğu ülkelerde bile kadınlar 6 ay-4 yıl arasında daha uzun yaşıyor. Araştırma sonucuna göre kadınlar açlık ve salgınlar karşısında hayatta kalmak konusunda da erkeklerden üstün. Raporun, Trinidad'dan 'ya, İzlanda'dan Liberya'ya 19'uncu yüzyıldan itibaren açlık ve salgına maruz kalan ve en fazla 20 yıl yaşaması beklenen kadınlarla erkekler üzerinde yapılan araştırmalardan derlendiği belirtildi.

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Bilim kanıtladı: Kadın daha üstün
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