İki yanardağ uyandı

Filipinler
'in en hareketli yanardağı olan Mayon, gökyüzünde bin metre yüksekliğe kadar lav püskürtmeye başladı. Yetkililer, Albay bölgesinde bulunan Mayon Yanardağı'nda birkaç hafta içinde "tehlikeli bir patlama"' olabileceği uyarısı yaptı. Dün itibariyle yanardağın 7 kilometrelik çapında bulunan 12 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Yetkililer ayrıca bölge sakinlerine, "Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmayın. Evlerinizin pencerelerini kapalı tutun, dışarı çıkmak zorunda kalırsanız da ağzınızı kapatın" uyarısında bulundu. Son 400 yılda en az 50 kez aktif hale gelen Mayon Yanardağı, 1814'te bin 200 kişinin ölümüne neden olmuştu.
KÜLLERİ 2.500 METREYE ÇIKTI
Endonezya
'nın Bali adasında faaliyette olan Agung Yanardağı'nın da yeniden kül ve duman püskürtmeye başladığı bildirildi. Kül ve dumanların yaklaşık 2 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığı açıklandı. Yanardağın 7 kilometrelik çapında en yüksek seviyede alarm durumunun devam ettiği ve bu mesafede insanların faaliyette bulunmaması gerektiği ifade edildi. Agung en son 1963'te patlamış ve bin 100 kişi ölmüştü.